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Intentaron escapar por ruta rural, pero fueron capturados: cuatro detenidos tras robo de furgón en La Araucanía

Carabineros recuperó el vehículo robado y un segundo furgón utilizado por la banda, que mantenía un encargo por robo.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial

Agencia UNO | Imagen referencial / Diego Martin

Un operativo de Carabineros realizado durante la tarde de este lunes en la provincia de Malleco, región de La Araucanía, terminó con cuatro detenidos y la recuperación de dos furgones con encargo por robo.

Según informó la institución, el procedimiento comenzó tras el robo de un furgón en la vía pública de la comuna de Victoria. A partir de ese hecho, personal policial inició un seguimiento controlado a los sospechosos hasta la Ruta 5 Sur.

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Al advertir la presencia de Carabineros, los antisociales ingresaron a caminos interiores del sector rural de Ercilla en un intento por escapar. Sin embargo, con apoyo de drones tácticos, los involucrados fueron detenidos.

Recuperaron dos vehículos robados

El comandante Daniel Romo, de la 2ª Comisaría COP Pailahueque, informó que personal policial logró “la recuperación de dos furgones utilitarios, los cuales se mantenían con encargo por el delito de robo, así como la detención de cuatro sujetos que participaron en los hechos”.

Uno de los vehículos recuperados correspondía al furgón sustraído en Victoria, mientras que el segundo era utilizado por la banda para realizar labores de “cobertura” y mantenía un encargo por robo vigente desde la comuna de Angol.

Finalmente, los dos furgones y los cuatro detenidos fueron trasladados a dependencias de Carabineros para continuar con las diligencias correspondientes, informando sobre este procedimiento al Ministerio Público.

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