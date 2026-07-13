El enfrentamiento entre las selecciones de Argentina e Inglaterra es uno de los clásicos más intensos, dramáticos y con mayor carga histórica en los Mundiales de Fútbol. Este miércoles, se ven las caras por la Copa del Mundo 2026.

A lo largo de la historia, se han enfrentado en 5 ocasiones, con un saldo muy ajustado: 3 victorias para Inglaterra, 1 para Argentina y 1 empate (que terminó con clasificación albiceleste por penales).

Chile 1962: El bautizo de la rivalidad

El primer cruce en Copas del Mundo se dio en la fase de grupos. Una sólida selección inglesa superó sin mayores contratiempos a la Albiceleste en el Estadio El Teniente de Rancagua, lo que a la postre costaría la eliminación de Argentina en la primera ronda. Ron Flowers (P), Bobby Charlton y Jimmy Greaves marcaron los goles ingleses, mientras que el descuento corrió poro cuenta de José Sanfilippo.

Inglaterra 1966: Nace el clásico y la discordia

Este partido encendió la rivalidad histórica. El capitán argentino Antonio Rattín fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein por supuestos “insultos con la mirada” (en una época donde no existían las tarjetas amarillas ni rojas). Rattín, indignado por la incomprensión lingüística, se negó a salir del campo, se sentó en la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II y estrujó un banderín de córner británico. Tras el partido, el DT inglés Alf Ramsey llamó “animals” (animales) a los jugadores argentinos, sellando el odio deportivo entre ambos países.

México 1986: La obra de arte y la “mano de Dios”

Cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, este partido trascendió lo deportivo. En apenas cuatro minutos, Diego Armando Maradona esculpió dos de los momentos más icónicos del fútbol mundial: La “Mano de Dios”, donde Maradona saltó con el arquero Peter Shilton y empujó el balón con el puño de forma imperceptible para el árbitro. Más tarde, el “Gol del Siglo” que arrancando desde mitad de cancha, el ’10′ eludió a cinco jugadores ingleses (Hoddle, Reid, Sansom, Butcher y Fenwick) antes de desparramar a Shilton y firmar la obra maestra de los Mundiales.

Francia 1998: El drama de los penales y el villano Beckham

Un partido de antología en Saint-Étienne. Un joven Michael Owen anotó un golazo maradoniano eludiendo a la defensa argentina, y Javier Zanetti empató con una jugada de laboratorio en un tiro libre. La segunda mitad quedó marcada por la expulsión de David Beckham, quien vio la tarjeta roja por lanzar una patada desde el suelo a Diego Simeone. En la tanda de penales, el arquero argentino Carlos Roa se vistió de héroe al tapar los remates de Paul Ince y David Batty, dándole la clasificación a Argentina.

Corea/Japón 2002: La revancha de David

El último antecedente mundialista sirvió como redención para David Beckham. Tras cuatro años de duras críticas en su país por la expulsión de 1998, el “Spice Boy” se paró frente al balón tras una falta sobre Michael Owen en el área y fusiló a Pablo Cavallero desde el punto de penal. La victoria inglesa caló hondo en la selección dirigida por Marcelo Bielsa, que terminaría eliminada en la fase de grupos en uno de los fracasos más dolorosos del fútbol argentino.