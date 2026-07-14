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El deporte en Chile suma postergaciones por anuncio de lluvia: los Cóndores tampoco tendrán acción este fin de semana

Según información de ADN Deportes, el partido de la sleección chilena de rugby contra Georgia, válido por la Nations Cup de la especialidad, fue suspendido.

Carlos Madariaga

El deporte en Chile suma postergaciones por anuncio de lluvia: los Cóndores tampoco tendrán acción este fin de semana

El deporte en Chile suma postergaciones por anuncio de lluvia: los Cóndores tampoco tendrán acción este fin de semana / Sebastian Olavarria

El deporte en Chile se ha visto afectado de antemano en torno al anuncio del temporal de lluvias que se proyecta para los próximos días en la zona central del país.

Así como la ANFP anunció la postergación de los partidos que involucraban la final de la Copa de la Liga, junto con la fecha de la Primera B, la Segunda División y la Liga Femenina, también hay anuncios respecto a otros eventos.

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Esto pues las autoridades regionales confirmaron la suspensión del partido que debía disputar, este sábado 18, la selección chilena de rugby en el estadio La Portada de La Serena.

Los Cóndores debían cerrar la primera ventana de partidos por la Nations Cup de la especialidad ante Georgia, pero dicho encuentro se verá postergado, sin que se sepa si el encuentro tiene una nueva fecha para su desarrollo.

La alerta amarilla es un antecedente más para la suspensión de actividades. Este partido involucra Carabineros de por medio y nosotros vamos a necesitar a todo nuestro contingente policial preocupado de la emergencia. No nos sobran los recursos y es nuestra responsabilidad administrarlos adecuadamente”, explicó el director regional de Senapred en la región de Coquimbo, Ángelo Hernández, para justificar la determinación.

Así las cosas, los Cóndores deberán esperar por ver si podrán jugar su tercer partido en suelo nacional tras las victorias ante Rumania y Hong Kong China.

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