Kast responde a críticas por sistema frontal y asegura inversión de US$500 millones: “Hemos hecho todo lo posible” / CBA

El Presidente José Antonio Kast aseguró este martes que el Estado se encuentra desplegado y coordinado para enfrentar el intenso sistema frontal que afectará a gran parte del país, fenómeno que estará acompañado por un río atmosférico de alta intensidad.

Durante una inspección a la Quebrada de San Ramón, el Mandatario destacó el trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremis, ministros, bomberos, policías y las Fuerzas Armadas.

En ese contexto, Kast respondió a las críticas por una eventual falta de preparación del Ejecutivo y afirmó que las medidas adoptadas trascienden a la administración de turno.

“Esto no es un tema de Gobierno, es un tema de Estado, y el Estado está desplegado a nivel nacional”, sostuvo.

El jefe de Estado también llamó a alcaldes y gobernadores a informar oportunamente sobre eventuales falencias y colaborar en la búsqueda de soluciones antes de que se produzcan las emergencias.

“Si hay algún lugar donde algún alcalde, algún gobernador estima que falta algo por hacer, más que criticar, ayúdenos a resolver, porque es muy fácil desde el punto de vista mediático generar una alarma, pero no buscar una solución”, señaló.

Según informó el Presidente, desde marzo se han destinado cerca de US$500 millones a obras y medidas preventivas para enfrentar los efectos de las precipitaciones y reducir los riesgos asociados al sistema frontal.

“Esto no tiene color político. Si alguien dice: ‘tuvieron tiempo y no se prepararon’, hemos hecho todo lo posible”, enfatizó.

Kast agregó que durante los últimos días sostuvo reuniones con gobernadores regionales y confirmó que Senapred mantendrá una coordinación permanente con las autoridades locales mientras se extienda la emergencia.

Además, anunció el despliegue de autoridades como enlaces del Gobierno en distintas regiones y destacó el acuartelamiento preventivo de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de facilitar una respuesta rápida en caso de que sea necesaria su intervención.