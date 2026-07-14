La desinformación, la crisis climática y el papel de la ciencia para enfrentar sus efectos marcaron el nuevo capítulo de Tecnociencia, donde la periodista científica Andrea Obaid conversó con el Premio Nobel de la Paz y exvicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, una de las principales voces mundiales en acción climática.

La conversación se realizó en el marco de la visita de Al Gore a Chile para liderar el entrenamiento número 63 de The Climate Reality Project, iniciativa que entre el 9 y el 11 de julio reunió en Santiago a cientos de participantes de América Latina para formar nuevos agentes de cambio frente a la crisis climática.

Durante la entrevista, Gore aseguró que la difusión de información falsa ha frenado durante años las medidas contra el cambio climático.

“Parece estar empeorándolo aún más”

“Han gastado una enorme cantidad de dinero para engañar a la gente" y hacer creer que “no es una crisis tan grave, cuando en realidad es la crisis más grave que jamás hayamos enfrentado“, afirmó.

Además, advirtió que la inteligencia artificial “parece estar empeorándolo aún más”, aunque dijo mantenerse optimista frente a las nuevas herramientas para combatir la desinformación.

El exvicepresidente estadounidense también sostuvo que la evidencia científica hoy resulta cada vez más visible.

“La gente ahora se está dando cuenta de que los científicos tenían razón“, señaló, agregando que ”cada noche, los noticieros son como una caminata por la naturaleza a través del Libro del Apocalipsis", con inundaciones, incendios, sequías y otros fenómenos extremos.

" La voluntad política es, en sí misma, un recurso renovable "

Respecto al futuro, Gore destacó el potencial de Chile en energías renovables y llamó a acelerar el abandono de los combustibles fósiles.

“Podemos hacerlo. Tenemos las soluciones disponibles, son más baratas, crean más empleos y hacen nuestras vidas mejores”, afirmó. Y cerró con un mensaje de esperanza: "La voluntad política es, en sí misma, un recurso renovable“.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.