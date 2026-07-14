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VIDEO. Al Gore: “Necesitamos políticos dispuestos a cuidar a las personas y no a servir a los contaminadores”

Así de categórico fue Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz y una de las voces más influyentes del mundo en la lucha contra el cambio climático, durante su visita a nuestro país. En conversación con Andrea Obaid para ‘Tecnociencia, el podcast’ destacó el enorme potencial de Chile para exportar energía limpia a América Latina, impulsar la transición energética y generar miles de nuevos empleos.

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