VIDEO. Al Gore: “Necesitamos políticos dispuestos a cuidar a las personas y no a servir a los contaminadores”
Así de categórico fue Al Gore, exvicepresidente de Estados Unidos, Premio Nobel de la Paz y una de las voces más influyentes del mundo en la lucha contra el cambio climático, durante su visita a nuestro país.
En conversación con Andrea Obaid para ‘Tecnociencia, el podcast’ destacó el enorme potencial de Chile para exportar energía limpia a América Latina, impulsar la transición energética y generar miles de nuevos empleos.