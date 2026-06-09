El nuevo capítulo de Tecnociencia invita a reflexionar sobre algunas de las preguntas más fascinantes de la astronomía. El origen de la vida, la existencia de otras civilizaciones y nuestra conexión con las estrellas fueron los temas del programa.

En conversación con Andrea Obaid, la astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas, Mónica Rubio, abordó los avances científicos que hoy permiten estudiar estos fenómenos.

Respecto a la posibilidad de encontrar vida inteligente fuera de la Tierra, Rubio explicó que la ciencia ha identificado en distintas regiones del universo los componentes químicos necesarios para que esta surja. “Los ingredientes para formar vida como la conocemos aquí en la Tierra existen”, afirmó.

“ La probabilidad es bajísima”

Sin embargo, señaló que la aparición de una civilización similar a la nuestra no es algo seguro y que, incluso si existiera, las enormes distancias del cosmos hacen improbable cualquier contacto. “Que haya coincidencia temporal entre dos potenciales civilizaciones, esa probabilidad es bajísima. Prácticamente cercana a cero”, sostuvo.

La investigadora también abordó las teorías que vinculan el origen de la vida con materiales provenientes del espacio.

Según explicó, “hay evidencia de la existencia de algunos aminoácidos en meteoritos que han caído a la Tierra y también en algunos cometas”, elementos fundamentales para la formación de proteínas.

“Estamos íntimamente ligados con las estrellas”

Finalmente, Rubio profundizó en una de las ideas más conocidas de la astronomía moderna: que los seres humanos somos polvo de estrellas. Para la científica, esta afirmación tiene una base concreta.

“Estamos íntimamente ligados porque todos los átomos que componen la materia, nosotros mismos, tuvieron que ser parte del corazón de una estrella”, explicó, destacando el vínculo profundo entre la evolución del universo y el origen de la vida en la Tierra.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.