;

VIDEOS. Astrónoma chilena y la posibilidad de vida extraterrestre: “Los ingredientes para formar vida como en la Tierra, existen”

En conversación con Andrea Obaid en Tecnociencia, Mónica Rubio exploró las grandes preguntas sobre la existencia y el cosmos.

Martín Neut

Andrea Obaid

Tecnociencia CAP 14

Tecnociencia CAP 14

El nuevo capítulo de Tecnociencia invita a reflexionar sobre algunas de las preguntas más fascinantes de la astronomía. El origen de la vida, la existencia de otras civilizaciones y nuestra conexión con las estrellas fueron los temas del programa.

En conversación con Andrea Obaid, la astrónoma y Premio Nacional de Ciencias Exactas, Mónica Rubio, abordó los avances científicos que hoy permiten estudiar estos fenómenos.

Revisa también:

ADN

Respecto a la posibilidad de encontrar vida inteligente fuera de la Tierra, Rubio explicó que la ciencia ha identificado en distintas regiones del universo los componentes químicos necesarios para que esta surja. “Los ingredientes para formar vida como la conocemos aquí en la Tierra existen”, afirmó.

La probabilidad es bajísima”

Sin embargo, señaló que la aparición de una civilización similar a la nuestra no es algo seguro y que, incluso si existiera, las enormes distancias del cosmos hacen improbable cualquier contacto. “Que haya coincidencia temporal entre dos potenciales civilizaciones, esa probabilidad es bajísima. Prácticamente cercana a cero”, sostuvo.

La investigadora también abordó las teorías que vinculan el origen de la vida con materiales provenientes del espacio.

Según explicó, “hay evidencia de la existencia de algunos aminoácidos en meteoritos que han caído a la Tierra y también en algunos cometas”, elementos fundamentales para la formación de proteínas.

“Estamos íntimamente ligados con las estrellas”

Finalmente, Rubio profundizó en una de las ideas más conocidas de la astronomía moderna: que los seres humanos somos polvo de estrellas. Para la científica, esta afirmación tiene una base concreta.

“Estamos íntimamente ligados porque todos los átomos que componen la materia, nosotros mismos, tuvieron que ser parte del corazón de una estrella”, explicó, destacando el vínculo profundo entre la evolución del universo y el origen de la vida en la Tierra.

El episodio ya está disponible en las plataformas de Radio ADN, donde Tecnociencia continúa explorando temas que conectan la ciencia con la vida cotidiana y las experiencias humanas.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad