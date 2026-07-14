Cámara captó el tenso momento en que una menor huyó de motociclista

Una adolescente de 14 años vivió momentos de temor en la vía pública de Valdivia, luego de denunciar que un motociclista la habría perseguido tras descender de una micro en el sector Villa Santa María. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

El episodio ocurrió el viernes 10 de julio, cerca de las 13:42 horas. Según la denuncia, el sujeto se habría acercado a la menor, le guiñó un ojo y le habría dicho en reiteradas ocasiones: “Ven”.

Tras responderle y según informan medios regionales, el motociclista se retiró, pero presuntamente regresó y comenzó a seguirla. En el registro se observa a la joven corriendo por la calle mientras grita desesperada: “¡Mamá!”.

El sospechoso no ha sido identificado

La adolescente logró ponerse a salvo y sus familiares realizaron la denuncia ante Carabineros esa misma jornada. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

Vecinos del sector aseguraron que no sería el primer caso de acoso a menores en Villa Santa María y llamaron a denunciar este tipo de situaciones.

Hasta ahora, el sospechoso no ha sido identificado. De acuerdo con los antecedentes disponibles, vestía ropa similar a la utilizada por repartidores de delivery, aunque no existe confirmación de un vínculo laboral con alguna empresa.