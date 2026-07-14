;

VIDEO. “¡Mamá!”: cámara captó el tenso momento en que una menor huyó de motociclista que la perseguía en Valdivia

Registro muestra a la adolescente corriendo por la calle y pidiendo ayuda, mientras la Fiscalía indaga la denuncia presentada por su familia.

Martín Neut

Cámara captó el tenso momento en que una menor huyó de motociclista

Cámara captó el tenso momento en que una menor huyó de motociclista

Una adolescente de 14 años vivió momentos de temor en la vía pública de Valdivia, luego de denunciar que un motociclista la habría perseguido tras descender de una micro en el sector Villa Santa María. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad.

El episodio ocurrió el viernes 10 de julio, cerca de las 13:42 horas. Según la denuncia, el sujeto se habría acercado a la menor, le guiñó un ojo y le habría dicho en reiteradas ocasiones: “Ven”.

Revisa también:

ADN

Tras responderle y según informan medios regionales, el motociclista se retiró, pero presuntamente regresó y comenzó a seguirla. En el registro se observa a la joven corriendo por la calle mientras grita desesperada: “¡Mamá!”.

El sospechoso no ha sido identificado

La adolescente logró ponerse a salvo y sus familiares realizaron la denuncia ante Carabineros esa misma jornada. Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público para iniciar las diligencias correspondientes.

Vecinos del sector aseguraron que no sería el primer caso de acoso a menores en Villa Santa María y llamaron a denunciar este tipo de situaciones.

Hasta ahora, el sospechoso no ha sido identificado. De acuerdo con los antecedentes disponibles, vestía ropa similar a la utilizada por repartidores de delivery, aunque no existe confirmación de un vínculo laboral con alguna empresa.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad