;

EE.UU. reimplanta bloqueo a puertos iraníes y lanza masiva ronda de sanciones a red petrolera

La armada estadounidense desplegó 19 buques de guerra tras los recientes ataques contra embarcaciones mercantes en Ormuz.

Mario Vergara

Getty Images

Getty Images

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico luego de que el ejército de Estados Unidos confirmara la reimplantación de un bloqueo militar sobre los puertos iraníes. La medida surge como respuesta directa a los recientes ataques perpetrados por Irán contra diversos buques mercantes que transitaban por el estratégico estrecho de Ormuz.

El drástico movimiento norteamericano se produce en medio del rápido desmoronamiento del acuerdo de alto el fuego provisional en la región. Esta escalada de hostilidades ha encendido las alarmas de la comunidad internacional frente a la creciente preocupación por un posible retorno a un escenario de guerra total.

Masivo despliegue naval y aéreo

Para hacer efectivo este bloqueo, las fuerzas armadas estadounidenses han movilizado una imponente flota hacia el norte del mar Arábigo. El contingente está compuesto por al menos 19 buques de guerra, fuerza que incluye dos portaaviones y un buque de asalto anfibio tripulado por más de 1.000 infantes de marina.

Revisa también:

ADN

En paralelo a la presencia marítima, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó a través de sus redes sociales oficiales que actualmente mantienen “cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio” para garantizar el éxito del operativo y disuadir nuevos ataques.

Asfixia financiera y evasión petrolera

A la estrategia militar se sumó una severa ofensiva económica liderada por el Departamento del Tesoro. El organismo gubernamental impuso una nueva ronda de sanciones que afectará a más de 50 personas, empresas navieras y buques. Esta red está directamente vinculada a las supuestas maniobras de evasión de sanciones orquestadas por el magnate petrolero iraní Mohammad Hossein Shamkhani.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró mediante un comunicado oficial que su agencia “está desmantelando la infraestructura financiera que permite al régimen continuar con sus amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y al transporte marítimo mundial”.

Finalmente, la entidad gubernamental emitió una licencia especial que otorgará un plazo temporal para que las compañías internacionales puedan desvincularse de manera ordenada de los negocios relacionados con este grupo de empresas y navíos sancionados.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad