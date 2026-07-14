EE.UU. reimplanta bloqueo a puertos iraníes y lanza masiva ronda de sanciones a red petrolera

La tensión en Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico luego de que el ejército de Estados Unidos confirmara la reimplantación de un bloqueo militar sobre los puertos iraníes. La medida surge como respuesta directa a los recientes ataques perpetrados por Irán contra diversos buques mercantes que transitaban por el estratégico estrecho de Ormuz.

El drástico movimiento norteamericano se produce en medio del rápido desmoronamiento del acuerdo de alto el fuego provisional en la región. Esta escalada de hostilidades ha encendido las alarmas de la comunidad internacional frente a la creciente preocupación por un posible retorno a un escenario de guerra total.

Masivo despliegue naval y aéreo

Para hacer efectivo este bloqueo, las fuerzas armadas estadounidenses han movilizado una imponente flota hacia el norte del mar Arábigo. El contingente está compuesto por al menos 19 buques de guerra, fuerza que incluye dos portaaviones y un buque de asalto anfibio tripulado por más de 1.000 infantes de marina.

En paralelo a la presencia marítima, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó a través de sus redes sociales oficiales que actualmente mantienen “cientos de aeronaves militares operando en todo Oriente Medio” para garantizar el éxito del operativo y disuadir nuevos ataques.

Asfixia financiera y evasión petrolera

A la estrategia militar se sumó una severa ofensiva económica liderada por el Departamento del Tesoro. El organismo gubernamental impuso una nueva ronda de sanciones que afectará a más de 50 personas, empresas navieras y buques. Esta red está directamente vinculada a las supuestas maniobras de evasión de sanciones orquestadas por el magnate petrolero iraní Mohammad Hossein Shamkhani.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, declaró mediante un comunicado oficial que su agencia “está desmantelando la infraestructura financiera que permite al régimen continuar con sus amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos y al transporte marítimo mundial”.

Finalmente, la entidad gubernamental emitió una licencia especial que otorgará un plazo temporal para que las compañías internacionales puedan desvincularse de manera ordenada de los negocios relacionados con este grupo de empresas y navíos sancionados.