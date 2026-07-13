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“Ya hablé con él”: Fernando Díaz confirma a exseleccionado nacional como nuevo refuerzo de Deportes Concepción

“Es un jugador de trayectoria a pesar de su juventud y nos puede servir”, aseguró el DT del cuadro lila sobre el nuevo fichaje que sumó su equipo.

Daniel Ramírez

“Ya hablé con él”: Fernando Díaz confirma a exseleccionado nacional como nuevo refuerzo de Deportes Concepción

“Ya hablé con él”: Fernando Díaz confirma a exseleccionado nacional como nuevo refuerzo de Deportes Concepción / Daniel Pino/UnoNoticias

Deportes Concepción selló su clasificación a los octavos de final de la Copa Chile este domingo, luego de vencer por 2-0 a Deportes Puerto Montt en la última fecha del Grupo H.

Tras el partido, el técnico del cuadro lila, Fernando Díaz, confirmó la llegada de un nuevo refuerzo para su equipo. Se trata del exseleccionado nacional, Joaquín Montecinos, quien defendió la camiseta de Deportes Limache durante el primer semestre.

“Ya hablé con él. Joaquín es un jugador de trayectoria a pesar de su juventud y nos puede servir. Cuando hay mejores jugadores, hay mejor competencia y eso hace subir los rendimientos individuales”, señaló el “Nano” en conferencia de prensa.

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En la misma línea, Díaz aseguró que no fue necesario explicarle a Montecinos lo que significa jugar en Deportes Concepción. “Él es de acá y su papá fue símbolo de este club, así que lo debe saber. Además, Deportes Concepción es un equipo conocido en Chile; el que no sepa la importancia y el arrastre que tiene este club, no es del fútbol”, afirmó.

“Joaquín mostró una excelente disposición. Después veremos cómo lo vamos a utilizar en la cancha. Mientras más alternativas tengamos, el nivel futbolístico va a mejorar”, concluyó el entrenador de los lilas sobre la incorporación del delantero de 30 años.

Joaquín Montecinos disputó 25 partidos, marcó cuatro goles y sumó dos asistencias en Deportes Limache durante el primer semestre. Ahora, el atacante vestirá su octava camiseta en el fútbol chileno tras pasar por el conjunto limachino, O’Higgins, Audax Italiano, Milipilla, San Luis, La Serena y Temuco.

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