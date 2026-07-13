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Gobierno busca recomponer acuerdo con el PPD por megarreforma y asegura que indicación polémica “ya no existe”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el impasse quedó superado tras el retiro de una indicación de Hacienda y llamó a retomar el acuerdo antes de la votación del proyecto.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

El Gobierno salió a intentar destrabar la tensión con el Partido por la Democracia (PPD) tras el impasse generado en la discusión de la megarreforma tributaria, luego que se asegurara que el acuerdo alcanzado con La Moneda había quedado sin efecto por una modificación impulsada desde el Ministerio de Hacienda.

Desde el Palacio de La Moneda, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, aseguró que el Ejecutivo mantiene conversaciones con parlamentarios del PPD y que existe margen para recomponer el diálogo antes de la votación del proyecto.

“Espero que en el transcurso de las próximas horas y de los próximos días esa relación se pueda recomponer, se pueda recapacitar y se pueda aprobar en los términos que se habían conversado”, afirmó la autoridad.

ADN

Claudio Alvarado / FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

La respuesta del jefe de gabinete responde a los dichos de integrantes del PPD, como por ejemplo, lo expuesto por el senador Ricardo Celis en ADN Hoy donde señaló que la confianza con el Gobierno hoy “está rota” luego de que Hacienda modificara la indicación vinculada a la rebaja del impuesto corporativo desde 23% a 22%.

Ante esto, el ministro Alvarado sostuvo que el conflicto quedó superado tras el retiro de esa indicación y aseguró que la propuesta del PPD sobre invariabilidad tributaria será mantenida sin cambios. “El impasse que se generó producto de la indicación, esa indicación fue retirada. Por lo tanto, ese problema hoy día no existe“, indicó.

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ADN

Consultado por si el Gobierno cuenta con los votos del PPD para respaldar la iniciativa, el secretario de Estado afirmó que se trata de una decisión individual de cada senador, aunque manifestó confianza en que apoyarán una propuesta que, según indicó, mantiene los términos acordados.

Respecto a las críticas por una eventual falta de coordinación política dentro del Ejecutivo, el ministro Alvarado descartó responsabilizar a un ministro en particular y afirmó que hubo una “mala interpretación” de las conversaciones sostenidas.

“Una parte consideró que eso estaba dentro de la conversación y la contraparte manifestó explícitamente que no fue parte de la conversación. Por lo tanto, el Gobierno reaccionó y retiró la indicación”, señaló.

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