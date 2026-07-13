Echan al agua a famoso artista chileno ‘maldito’: “Dicen que si canta en tu matrimonio, te vas a separar, a mí me pasó”

Camilo Huerta protagonizó un llamativo momento en Vecinos al límite, luego de lanzar una inesperada broma relacionada con Luis Jara y su antiguo matrimonio.

Todo ocurrió durante la mañana, cuando comenzó a sonar la canción Mañana dentro del encierro. Fue entonces cuando el preparador físico aprovechó la ocasión para compartir con sus compañeros una particular teoría.

“Dicen que si Lucho Jara canta en tu matrimonio, te vas a separar, a mí me pasó, así que tómenlo como opción si se quieren separar”, lanzó Huerta entre risas.

“Van a durar un año y medio no más”, agregó, manteniendo el tono de humor mientras sus compañeros reaccionaban a la supuesta “maldición” vinculada al intérprete.

La teoría de la supuesta “maldición” de Jara ha sido alimentada por varios rostros de la televisión, entre ellos Nicolás Solabarrieta, Rodrigo Gallina y Pamela Díaz. Varios apuntaron a un detalle clave: la interpretación de Ave María.

Algunos de los casos más bullados incluyen los vínculos de Karol Lucero y Fran Virgilio, Nicolás Copano y Lady Ganga, e Ivette Vergara con Fernando Solabarrieta.