Caso Torrealba se aplaza nuevamente: defensa pide reabrir investigación antes del juicio oral

La primera audiencia de preparación de juicio oral contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, terminó siendo aplazada luego de que su defensa solicitara la reapertura de la investigación, en una causa donde se le imputan delitos de fraude al fisco, lavado de activos y delitos tributarios.

El exjefe comunal es apuntado como presunto líder de una operación que habría permitido defraudar $761 millones mediante el desvío de fondos municipales desde programas comunitarios hacia cuentas personales.

El caso se originó tras una denuncia presentada en 2021 por la actual alcaldesa de Vitacura, Camila Merino.

Fiscalía accedió a solicitud de la defensa

La petición de reapertura no fue discutida por las partes, por lo que el tribunal fijó nuevas fechas para revisar los plazos y retomar posteriormente la preparación del juicio oral.

El fiscal regional de la Fiscalía Centro Norte, Francisco Jacir, explicó que la decisión respondió a una solicitud de la defensa y al acceso tardío a parte de los antecedentes de la causa. “Como fiscalía y la parte querellante, estuvimos de acuerdo en atención a que no habían tenido acceso aún a todos los antecedentes acumulados de la investigación”, señaló.

Jacir detalló que la defensa requiere tiempo para revisar la información reunida durante la indagatoria. “Principalmente, las evidencias no eran de su conocimiento y ellos necesitan un tiempo para poder estudiarlo y analizarlo”, indicó.

En esa línea, el persecutor afirmó que la Fiscalía aceptó la solicitud por tratarse de una garantía procesal de la defensa. “Correspondiendo, en definitiva, a un derecho de la defensa que no es interés de la fiscalía conculcar, es que accedimos en esta oportunidad”, sostuvo.

El tribunal fijó para el próximo 1 de septiembre la audiencia de discusión de reapertura, mientras que la preparación de juicio oral quedó programada para el 30 de septiembre.

Con ello, el caso suma un nuevo aplazamiento tras varios años de investigación y con Torrealba, de 77 años, como principal imputado.