Feriado de este jueves 16 de julio en Chile: ¿Es irrenunciable? / Sergei Fedulov

Esta semana, en Chile ocurrirá uno de los momentos más esperados por los habitantes del país: habrá un nuevo feriado.

Será precisamente este jueves 16 de julio, debido a la conmemoración por el Día de la Virgen del Carmen, considerada como la Reina y Patrona de Chile.

Desde el año 2007 que la jornada corresponde a un día feriado. Por lo tanto, con este, se cumplen 8 de los 16 festivos que tiene este año el calendario en el país.

¿Es feriado irrenunciable?

El Día de la Virgen del Carmen corresponde a un feriado legal, pero no tiene carácter de irrenunciable , es decir, el comercio está autorizado para funcionar durante toda la jornada.

Esto último quiere decir que los centros comerciales, supermercados, tiendas, restaurantes cines y otros establecimientos podrán atender al público de forma habitual. Eso sí, algunas empresas podrían aplicar horarios especiales debido al festivo.

Cabe señalar que para este 2026 en Chile solamente se establecieron 5 días feriados: 1 de enero (Año Nuevo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 18 de septiembre (Independencia Nacional), 19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército) y 25 de diciembre (Navidad).

¿Qué feriados quedan en 2026?