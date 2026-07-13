Feriado de este jueves 16 de julio en Chile: ¿Es irrenunciable?
Desde el 2007 que la jornada corresponde a un día festivo. Revisa acá cómo funcionará el comercio a lo largo del país.
Esta semana, en Chile ocurrirá uno de los momentos más esperados por los habitantes del país: habrá un nuevo feriado.
Será precisamente este jueves 16 de julio, debido a la conmemoración por el Día de la Virgen del Carmen, considerada como la Reina y Patrona de Chile.
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Desde el año 2007 que la jornada corresponde a un día feriado. Por lo tanto, con este, se cumplen 8 de los 16 festivos que tiene este año el calendario en el país.
¿Es feriado irrenunciable?
El Día de la Virgen del Carmen corresponde a un feriado legal, pero no tiene carácter de irrenunciable, es decir, el comercio está autorizado para funcionar durante toda la jornada.
Esto último quiere decir que los centros comerciales, supermercados, tiendas, restaurantes cines y otros establecimientos podrán atender al público de forma habitual. Eso sí, algunas empresas podrían aplicar horarios especiales debido al festivo.
Cabe señalar que para este 2026 en Chile solamente se establecieron 5 días feriados: 1 de enero (Año Nuevo), 1 de mayo (Día del Trabajador), 18 de septiembre (Independencia Nacional), 19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército) y 25 de diciembre (Navidad).
¿Qué feriados quedan en 2026?
- Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
- Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
- Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable).
- Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).
- Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.
- Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
- Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
- Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
- Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).
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