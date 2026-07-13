Quiroz minimiza quiebre con el PPD y llama a aprobar megarreforma: “Todo lo demás son pequeñeces”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó este lunes el quiebre del acuerdo alcanzado con senadores del PPD por el proyecto de Reconstrucción Nacional, luego de que la bancada diera por terminado el entendimiento conseguido la semana pasada.

Consultado en el exCongreso Nacional, el secretario de Estado aseguró que el Ejecutivo mantiene su disposición a seguir negociando con distintos sectores.

“Siempre espero que haya acuerdos y que se sume la mayor cantidad de personas a esta iniciativa que le abre de regreso las puertas del progreso al país”, afirmó.

Gobierno insiste en diálogo pese al retiro del respaldo PPD

Respecto de la decisión de los parlamentarios PPD, Quiroz evitó profundizar en las razones del quiebre, aunque apuntó a presiones internas dentro del bloque opositor. “Yo creo que estaban muy presionados por una oposición que no quería dialogar y bueno, por la decisión que tomaron no voy a hacer más interpretaciones”, señaló.

Pese al traspié político, el ministro recalcó que las conversaciones continúan abiertas. “Siempre estamos conversando nosotros con ellos y con todos los parlamentarios de la oposición”, indicó.

Quiroz también defendió el fondo de la iniciativa y planteó que el debate debe centrarse en los efectos económicos del proyecto. “El norte es recuperar la competitividad del Estado de Chile, para que en Chile vuelvan las inversiones, para que vuelva el empleo”, sostuvo.

En esa línea, el jefe de Hacienda llamó a acelerar la aprobación de la reforma y restó dramatismo al quiebre con el PPD. “Lo más importante es sacar adelante este proyecto y abrir nuevamente las puertas de progreso a nuestro país”, afirmó.

Finalmente, Quiroz cerró asegurando que “todo lo demás son pequeñeces, son minucias, son rencillas, son noticias cortas. Lo único que importa es el futuro de Chile”.

El quiebre fue confirmado por el senador PPD Ricardo Celis, quien en conversación con ADN Hoy dio por caído el acuerdo con Hacienda por la megarreforma. “Yo creo que la esencia de la política siempre es dialogar, pero desde la buena fe y la confianza. Esa confianza hoy día está rota”, afirmó.