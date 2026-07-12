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FOTOS. Camino a Colombia: Colo Colo muestra su nueva indumentaria antes de enfrentar a Millonarios

El ‘cacique’ emigró del país para su intertemporada, y lo hizo con ropa nueva.

Gonzalo Miranda

Colo Colo en redes sociales

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Luego de terminar de buena forma el primer semestre del año, Colo Colo viajó este domingo a Colombia para comenzar su intertemporada de cara al inicio de la segunda rueda, donde también disputará un partido amistoso.

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El “Cacique” se verá las caras ante Millonarios en El Campín de Bogotá el sábado 18 de julio, un duelo enmarcado en el aniversario número 80 del elenco local.

En ello, el técnico Fernando Ortiz lideró a la delegación alba que, por el momento, no cuenta con ningún refuerzo en el mercado de fichajes invernal, algo que parece no incomodar al “Tano”, quien ya pidió expresamente incorporaciones para la segunda rueda del torneo nacional.

El viaje a Colombia de este domingo captó eso si la atención de los hinchas: el ‘popular’ estrenó nueva indumentaria con llamativas poleras y polerones de la marca Originals de Adidas.

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