La Copa Chile 2026 definió este domingo por la noche el orden en que clasificaron los equipos del Grupo H. Deportes Concepción venció en Talcahuano a Deportes Puerto Montt y aseguró el primer lugar de la zona.

Fausto Grillo y Ethan Espinoza marcaron los goles para el ‘León de Collao’, para que los lilas remataran en el primer lugar de su grupo con 13 puntos.

Por su parte, Deportes Puerto Montt clasificó segundo con 10 unidades. Eliminados quedaron Huachipato y Deportes Temuco.

Cerrado el grupo, ahora ambos esperan rival para la ronda de los 16 mejores. El ‘León’ se verá las caras con el segundo del Grupo F, mientras que los ‘delfines’ chocarán con el primero de esa zona. Ñublense, Curicó Unido y Rangers de Talca buscarán dichos boletos.