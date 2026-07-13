Luego de conseguir una sufrida clasificación en la tanda de penales, Coquimbo Unido ya se disponía para jugar la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins este sábado 18 de julio, pero finalmente el encuentro fue suspendido por el sistema frontal que azotará a gran parte del país.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Hernán Caputto, entrenador de los “Piratas”, comentó cómo se toman esta decisión de las autoridades, pensando en el ajustado calendario que tienen por delante.

“Creo que es lo mejor, primero porque hay algo mayor, que son los problemas meteorológicos y cosas que tienen que ver con la humanidad, que es lo importante sobre un partido de fútbol”, comenzó diciendo el DT.

“Después, por calendario de ambos, por Copas Sudamericana y Libertadores, se nos hacía muy difícil jugar en julio o agosto, septiembre también es mes de fiestas patrias y se juegan diferentes partidos, así que se buscó una fecha en octubre. Son fuerzas mayores y uno tiene que tratar de ver lo mejor”, agregó el ex Universidad de Chile.

En la misma línea, manifestó: “Creo que los dos queríamos jugar el fin de semana, eso está claro, y sabíamos que si era otra fecha se nos complicaba. Ellos tienen que jugar con Boca Juniors y a nosotros en agosto se nos viene la última fecha de la Copa Chile y después la Copa Libertadores”, cerró Caputto.