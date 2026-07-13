;

AUDIO. Caputto aborda la suspensión de la final de Copa de la Liga y el problema para reagendar: “Por calendario de ambos...”

“Creo que los dos queríamos jugar el fin de semana”, dijo el entrenador de Coquimbo Unido, en conversación con Los Tenores de la Tarde.

Javier Catalán

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido

Hernán Caputto, DT de Coquimbo Unido

07:16

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Luego de conseguir una sufrida clasificación en la tanda de penales, Coquimbo Unido ya se disponía para jugar la final de la Copa de la Liga ante O’Higgins este sábado 18 de julio, pero finalmente el encuentro fue suspendido por el sistema frontal que azotará a gran parte del país.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, Hernán Caputto, entrenador de los “Piratas”, comentó cómo se toman esta decisión de las autoridades, pensando en el ajustado calendario que tienen por delante.

Creo que es lo mejor, primero porque hay algo mayor, que son los problemas meteorológicos y cosas que tienen que ver con la humanidad, que es lo importante sobre un partido de fútbol”, comenzó diciendo el DT.

Revisa también:

ADN

“Después, por calendario de ambos, por Copas Sudamericana y Libertadores, se nos hacía muy difícil jugar en julio o agosto, septiembre también es mes de fiestas patrias y se juegan diferentes partidos, así que se buscó una fecha en octubre. Son fuerzas mayores y uno tiene que tratar de ver lo mejor”, agregó el ex Universidad de Chile.

En la misma línea, manifestó: “Creo que los dos queríamos jugar el fin de semana, eso está claro, y sabíamos que si era otra fecha se nos complicaba. Ellos tienen que jugar con Boca Juniors y a nosotros en agosto se nos viene la última fecha de la Copa Chile y después la Copa Libertadores”, cerró Caputto.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad