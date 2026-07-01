En una nueva edición de la Academia de Emprendedores, el conductor Leo Meyer conversó con el Dr. Juan Yamil Sandoval, gerente de FIUD de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

Durante la sección Superstar, apoyada por la Red de Gestores Tecnológicos de Chile (Red GT), se destacó cómo la investigación universitaria busca resolver dolores específicos de los territorios locales.

Sandoval explicó que “el Fiud es un proyecto institucional que está en el marco de una política pública que es un fondo de I+D+i universitario con foco territorial".

Bajo esta premisa, la UCSC se compromete a poner sus capacidades de generación de conocimiento al servicio del desarrollo de las regiones donde tiene presencia, alineándose con las estrategias de innovación y los programas de los gobernadores regionales.

Las necesidades de las regiones

El proyecto aborda desafíos en áreas como energía, educación, logística y salud, con un énfasis especial en la “economía plateada” para adultos mayores en Ñuble.

El experto subrayó que “la evidencia muestra que las regiones necesitan tener dentro de su capacidades universidades que estén vinculadas a su desarrollo", generando soluciones tecnológicas que sirvan a los intereses particulares de cada zona.

Finalmente, el gerente de FIUD resaltó el valor de la colaboración estratégica: “las redes son fundamentales y la red de gestores es fundamental también".

Gracias a este trabajo asociativo, innovaciones como el centro “Centinela Biobío”, que analiza aguas residuales para detectar enfermedades, logran proyectarse como soluciones escalables que podrían beneficiar a otros territorios del país en el futuro.

Academia de Emprendedores y más

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