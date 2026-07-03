En la Academia de Emprendedores, el alumno Leo Meyer presentó una colaboración estratégica entre la fintech Khipu y la comunidad Mujeres Emprendedoras.

El acuerdo busca facilitar herramientas de recaudación profesional a negocios liderados por mujeres, permitiéndoles automatizar cobros y organizar su flujo de caja de manera eficiente para evitar el error común de mezclar finanzas personales con las del negocio.

Khipu, plataforma pionera en open finance, funciona como un simplificador de transferencias electrónicas que conecta diversos bancos y billeteras digitales.

“Estamos pensando en el cliente chicos y medianos”

Según explicaron las invitadas, esta tecnología democratiza los medios de pago, garantizando transacciones rápidas y seguras sin necesidad de contar con grandes infraestructuras técnicas.

Constanza Vergara, Gerente de Clientes de la plataforma, destacó que el servicio está diseñado para adaptarse a la realidad de cada negocio. Durante la conversación, Vergara enfatizó: “Nosotros no estamos solamente pensando en el cliente grande, estamos pensando en el cliente chico mediano en cuáles son sus necesidades”.

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Además, recalcó la sencillez del sistema, señalando que es tan intuitivo que incluso lo utiliza como prueba técnica en sus procesos de contratación.

“Pensaban que esto era solamente para empresas grandes”

Por su parte, Johana Reyes, presidenta de Mujeres Emprendedoras, subrayó el valor de esta alianza para profesionalizar a sus socias desde etapas tempranas.

Reyes destacó el entusiasmo de su comunidad, señalando que “todas están ansiosas... pensaban que esto era solamente para empresas grandes y lo bueno que esto también va para pequeños emprendimientos desde el inicio”.

Asimismo, hizo un llamado a la colaboración, afirmando que “emprender sola no es lo mismo que emprender en comunidad” y que el objetivo final es ahorrar tiempo para que las dueñas de negocios puedan enfocarse en crecer.

La jornada también contó con la participación de la periodista Lore Villadangos en la sección Ruta, quien compartió recomendaciones tras recorrer Bahía Inglesa y el Valle de Elqui, destacando la importancia de que las pymes turísticas sorprendan a sus clientes con experiencias personalizadas.

Academia de Emprendedores y más

¿Tienes un evento ligado a emprendimiento, pymes o innovación? Leo Meyer puede ser el Host que anime tu evento y modere las conversaciones que aportan valor al evento. Puedes ver su trayectoria en el Instagram @leomeyer.cl o si prefieres conecta con él directo en holaleo.cl.