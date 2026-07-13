“Anulo funa”: influencer mexicano genera críticas tras su polémica reseña a los completos

El influencer mexicano Soyelarturito compartió un video reaccionando a uno de los sándwiches más tradicionales de Chile: el completo. En el registro, el creador de contenidos también comentó que Santiago le ha parecido una ciudad bonita durante su recorrido.

En el video, Arturo Lemmen visitó una de las sucursales de la Fuente Alemana, donde recibió dos preparaciones: primero, un italiano y luego un completo. Lo primero que llamó su atención fue la gran cantidad de mayonesa que acompañaba ambos panes.

“Aquí tenemos el platillo nacional de Chile con un putero de mayonesa, o sea, una cantidad de mayonesa. No voy a decir nada antes de probarlo, pero es grotesco. Además que tiene un chingo de guacamole y tomate y la salchicha se ve como guerita”, comentó.

Tras probar el italiano, reconoció que le pareció delicioso, aunque aseguró que la cantidad de mayonesa no le permitió disfrutar completamente la preparación.

Luego fue el turno del completo.

“Este es el clásico, tiene chucrut, tiene salchicha, cantidades industriales de mayonesa”, indicó.

Después de probarlo, el influencer aseguró que la combinación entre el chucrut y la mayonesa incluso le provocó ganas de vomitar.

“Me dijeron que esto es lo más tradicional de Chile, pero anulo funa. Los quiero mucho, hay cosas chingonas, pero anulo funa”, expresó.

Posteriormente probó un lomito italiano. En esa ocasión, la reacción de Arturo cambió por completo y terminó disfrutando de este tradicional sándwich chileno, aunque igualmente dejó una crítica.

“Visualmente no se ve muy rico, pero lo está. Yo no viajaría solo a Chile para comer esto, no. Voy a ser la persona más odiada de Chile. ¿Regresaría? No, es mucha mayonesa. Me comentaron que es un gusto chileno y se entiende, es la diferencia de cultura, pero es un poco grotesco”, cerró.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios. Muchos usuarios cuestionaron que hubiera visitado ese local para probar completos, mientras que otros aprovecharon de recomendarle distintos lugares para que pudiera degustar otras versiones de esta tradicional preparación chilena.