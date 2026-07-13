Con planes desde 6 mil pesos: Joaquín Lavín apuesta por la IA con un chatbot para conversar con santos por WhatsApp
La plataforma permitirá interactuar con cinco figuras de la Iglesia Católica mediante respuestas basadas en sus escritos y acceso por suscripción mensual.
Joaquín Lavín prepara el lanzamiento de un nuevo emprendimiento que combina inteligencia artificial y espiritualidad. Se trata de “Santos x Chat”, una plataforma que permitirá conversar por WhatsApp con cinco santos de la Iglesia Católica mediante un sistema de IA entrenado con sus escritos, servicio que funcionará bajo un modelo de suscripción mensual.
Aunque la plataforma aún no debuta oficialmente, ya comenzó su campaña de difusión a través de su sitio web y redes sociales.
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Bajo el lema “La fe que camina contigo”, la empresa asegura que el servicio ofrecerá “una inmersión interactiva en la sabiduría de los santos" y que busca ser “más que un bot, un espacio de reflexión personal fundado en obras reales, diseñado para acercar su legado a tu vida cotidiana".
El servicio permitirá interactuar con Madre Teresa de Calcuta, Josemaría Escrivá de Balaguer, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina y Carlo Acutis.
La idea surgió del propio Lavín
Según explica la plataforma, “cada santo responde desde sus propios escritos. No es un chatbot genérico, es acompañamiento espiritual fundado en obras reales, traducido a un lenguaje íntimo y conversacional para acompañar tus momentos de oración".
De acuerdo con información publicada por El Mercurio, la idea surgió del propio Lavín como una forma de difundir escritos religiosos mediante inteligencia artificial, evolucionando luego hacia un chatbot conversacional. Para elaborar las respuestas, el sistema considera más de 3.300 textos asociados a estas figuras.
“Santos x Chat” ofrecerá un plan de $8.000 mensuales, que da acceso a los cinco santos, hasta 40 mensajes diarios por WhatsApp, disponibilidad las 24 horas e historial de conversaciones. También habrá planes individuales de $6.000 al mes, que permiten conversar con un solo santo, con un límite de 25 mensajes diarios.
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