“Hoy me despido de mi amada selección; fueron años que quedarán grabados para siempre en mi alma”

Cecilio Waterman, actual delantero de Universidad de Concepción, anunció su retiro definitivo de la selección de Panamá tras la participación del equipo en el Mundial 2026, donde quedó eliminado en la fase de grupos tras perder sus tres partidos y finalizar sin puntos en el Grupo L.

El atacante de 35 años compartió un emotivo mensaje de despedida en sus redes sociales, cerrando un ciclo en el que disputó 52 partidos oficiales, convirtió 14 goles y se transformó en uno de los máximos referentes del conjunto canalero en la última década.

“Hoy toca despedirme de mi amada Selección de Panamá. Es difícil encontrar las palabras precisas cuando se cierra el capítulo más importante de una carrera", escribió Waterman a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Fueron años llenos de emociones, alegrías, sacrificios y momentos que se quedarán grabados para siempre en mi alma. Defendí esta camiseta en 52 partidos, viviendo cada minuto y cada segundo con el inmenso orgullo de haber nacido CANALERO", agregó.

En esa línea, el delantero señaló que “cada vez que escuché nuestro himno, cada vez que llevé el escudo sobre el pecho, sentí el privilegio más grande que puede tener un futbolista: representar a su país. Tuve la enorme dicha de cumplir el sueño máximo de cualquier jugador, como es disputar un Mundial con mi amada Panamá".

“Gracias a mis compañeros, a todos los cuerpos técnicos que confiaron en mí, a cada persona que trabajó silenciosamente para que esta selección siguiera creciendo y, sobre todo, gracias a mi pueblo panameño, que siempre estuvo a nuestro lado en las victorias y en los momentos más difíciles", complementó.

Por último, Cecilio Waterman sostuvo que “mi corazón llevará por siempre grabada a fuego el águila harpía, símbolo de la fuerza, la grandeza y el orgullo de nuestra tierra. Hoy me despido de la cancha, pero nunca de mi país. Porque el privilegio de vestir esta camiseta termina, pero el orgullo de ser PANAMEÑO es para toda la vida. ¡PA’ENCIMA Panamá, hoy y siempre!“.