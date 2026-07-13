DT de Primera División no descarta renunciar tras fracaso en Copa Chile: “Si veo que esto no da para más...”

Luego de caer ante Cobreloa en la última fecha de la fase de grupos, Deportes La Serena cayó eliminado de la Copa Chile, en un resultado que vuelve a golpear la estabilidad del proyecto de Felipe Gutiérrez.

El joven entrenador viene arrastrando dudas hace meses y muchos hinchas ya piden su salida del banquillo “papayero” y, es el propio exvolante de la selección chilena, quien entiende que su puesto en el club sea tan cuestionado.

Por lo mismo, no descarta dar un paso al costado si los resultados siguen sin aparecer, tal como lo confirmó en la conferencia de prensa luego del choque ante los “Zorros del Desierto”.

“Entiendo que, como hinchas, este tipo de situaciones las transforman en fracasos. Nosotros tendremos que buscar herramientas, darle duro y levantar cabeza. Les pedí a mis jugadores que mantengan la cabeza arriba", comenzó diciendo el entrenador.

"Las críticas y los cuestionamientos me los llevaré yo. Me hago responsable del 100% de todo lo que pueda pasar en la cancha. No podemos terminar el año peleando el descenso, porque eso sí sería un tremendo fracaso”, continuó el exjugador de la Universidad Católica.

Tras las duras autocríticas, el DT granate dejó en claro que si no es capaz de revertir la situación, será él mismo quien toma la decisión de salir del club. “Entiendo cómo funciona el fútbol y el cuestionamiento a los técnicos. Si en algún momento vemos que esto lamentablemente no da para más, yo voy a ser el primero en levantar la mano y dar un paso al costado“, sentenció Gutiérrez.