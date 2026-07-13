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Comienza entrega de vales de gas en Tomé: revisa los requisitos para acceder

La iniciativa busca aliviar uno de los principales gastos del invierno.

Javiera Rivera

Comienza entrega de vales de gas en Tomé: revisa los requisitos para acceder

Comienza entrega de vales de gas en Tomé: revisa los requisitos para acceder

La Municipalidad de Tomé inició la entrega de los vales de gas, una iniciativa destinada a apoyar a las familias de la comuna frente al aumento de los gastos durante la temporada de invierno.

El beneficio está dirigido a jefes y jefas de hogar mayores de 60 años, además de personas en situación de discapacidad que pertenezcan al 40% de mayor vulnerabilidad, de acuerdo con el Registro Social de Hogares.

Las personas beneficiadas podrán recibir uno o dos vales para recargar un cilindro de gas de 15 kilos por un valor de $10.000 en Gasco, lo que busca aliviar uno de los principales gastos del hogar durante los meses de bajas temperaturas.

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Para retirar el beneficio, los vecinos deberán presentar su cédula de identidad vigente y la cartola del Registro Social de Hogares. En el caso de las personas en situación de discapacidad, también deberán acreditar su condición con la documentación correspondiente.

La entrega de los vales se realizará a través de las juntas de vecinos, siguiendo un calendario previamente establecido. Las fechas y lugares de distribución pueden revisarse en las redes sociales oficiales de la Municipalidad de Tomé.

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