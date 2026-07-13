Se inicia licitación del paseo fluvial del río Mapocho: empresas podrán postular hasta septiembre

La Gobernación Metropolitana abrió el proceso de licitación para construir el Paseo Urbano Fluvial Río Mapocho, una iniciativa que busca recuperar parte de la ribera del río como un nuevo espacio público para peatones y ciclistas.

El proyecto contempla un recorrido de 5,2 kilómetros que conectará las comunas de Providencia y Santiago, con una inversión superior a $22.361 millones.

El gobernador metropolitano, Claudio Orrego, destacó que la iniciativa busca “devolverle el río a Santiago”, transformando un espacio que durante años ha estado asociado al abandono y la inseguridad.

La obra incluirá seis accesos permanentes e inclusivos, además de iluminación y cámaras de televigilancia. Asimismo, será un paseo inundable, diseñado para resistir las crecidas del río Mapocho.

Según explicó la autoridad, el recorrido abarcará el tramo comprendido entre el Costanera Center y el Parque Los Reyes, con el objetivo de volver a integrar este espacio a la ciudad.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 1 de septiembre a través del portal Mercado Público, donde ya se encuentran disponibles las bases de la licitación.

De acuerdo con la planificación de la Gobernación Metropolitana, la primera piedra podría colocarse a fines de este año, mientras que las obras deberían estar terminadas durante 2028.