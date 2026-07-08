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Enfermedad respiratoria alcanza un 46% de positividad en región del sur de Chile: cifra preocupa a expertos

Las autoridades pidieron reforzar las medidas preventivas para evitar nuevos contagios.

Javiera Rivera

Enfermedad respiratoria alcanza un 46% de positividad en región del sur de Chile: cifra preocupa a expertos

Enfermedad respiratoria alcanza un 46% de positividad en región del sur de Chile: cifra preocupa a expertos / Pablo Ovalle Isasmendi

La Influenza A mantiene en alerta a la Región de Ñuble, luego de que alcanzara un 46% de positividad entre las muestras analizadas durante la Semana Epidemiológica.

Según informó el Servicio de Salud Ñuble, con este porcentaje, esta enfermedad se posicionó como el virus respiratorio con mayor circulación en la región durante la temporada de invierno.

Ante este escenario, las autoridades hicieron un llamado a reforzar las medidas de prevención, especialmente en niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

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Entre las recomendaciones para no contagiarse figuran vacunarse, lavarse las manos con frecuencia, ventilar los espacios cerrados, usar mascarilla y evitar el contacto con personas de riesgo.

Además, el organismo recordó que la campaña de vacunación contra la influenza continúa disponible para los grupos objetivos y pidió acudir a un centro de salud ante síntomas de mayor gravedad.

Asimismo, recomendó privilegiar la atención primaria en casos leves y reservar las urgencias hospitalarias para cuadros complejos.

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