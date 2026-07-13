Streamer chileno entregó crudo relato de presunto secuestro y tortura en Valparaíso: “Le reventaron la cabeza”

El conocido creador de contenidos y streamer Jon Gotti dio a conocer en su más reciente transmisión en Kick cómo fue víctima de un violento asalto, además de haber sido secuestrado y torturado junto a dos acompañantes, luego de realizar una transmisión en vivo desde un cementerio de Playa Ancha, en Valparaíso.

Según su relato, los hechos ocurrieron el pasado viernes 10 de julio, apenas diez minutos después de haber ingresado al recinto. El streamer aseguró que fueron interceptados por un grupo de 15 sujetos de nacionalidad chilena.

“No pasan ni 10 minutos y veo la silueta de dos tipos. Me quitaron el teléfono y apagaron la transmisión”, comentó.

Jon Gotti relató que los agresores lo redujeron de inmediato y lo obligaron a caminar sin levantar la vista.

“Me pescaron del cuello y decían ‘mira para abajo’. Ahí me llevaron... solamente veía pasto, tierra y pasillos raros. Paso a una sala, me siento y con una pistola me pegan”, afirmó.

De acuerdo con su testimonio, posteriormente los delincuentes reunieron a los tres acompañantes en un lugar indeterminado, donde comenzaron a golpearlos. Incluso, aseguró que uno de sus amigos recibió varios golpes con la culata de un arma.

“Le reventaron la cabeza, le pegaron como cinco veces”, sostuvo.

“Estaba a nada de dispararla y me quebré”

Respecto al sitio donde permanecieron retenidos, Jon Gotti señaló que se trataba de un lugar similar a “unas salas de tortura, con alambres en el techo”.

“Estuve secuestrado siete horas, siete horas estuve torturado. Me pegaron combos, latigazos y me empezaron a quemar con un encendedor, literalmente”, detalló.

El streamer también aseguró que vivió uno de los momentos más críticos cuando fue trasladado hasta un canal o río y creyó que sería ejecutado.

“Me ponen una venda en los ojos y me mandan para un canal, como un río grande, y me dejan solo ahí (...) En mi mente ya me estaba resignando, acepté lo que venía. El tipo carga la pistola, le saca el seguro y me pone la pistola adentro de la boca. Estaba a nada de dispararla y me quebré. Le dije ‘déjame llamar a mi mamá’, no me dejó y me pegaron otro cachazo”, relató.

Durante la transmisión, Jon Gotti afirmó que desconoce quién pudo haber entregado información sobre su ubicación, aunque aseguró creer que alguno de los atacantes seguía su transmisión en vivo.

“Yo venía dateado de antes (...) No sé quién me habrá vendido. Estoy seguro de que uno de los que estaba ahí debe estar viendo el stream”, comentó.

Finalmente, el creador de contenidos señaló que, tras varias horas retenidos, los delincuentes decidieron liberarlos.

“Ya me habían sacado todo. Me dicen ‘ya, párate’. Estaban todos encapuchados. Estábamos saliendo para que nos suelten, eran las siete de la mañana”, concluyó.