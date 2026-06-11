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Alerta sanitaria en Chile: circulación de virus respiratorios alcanza su nivel más alto del año y Minsal refuerza llamado a vacunarse

La positividad llegó a 48,4%, mientras aumentan las consultas de urgencia y hospitalizaciones, especialmente entre niños y adultos mayores.

Martín Neut

Vacunación

Vacunación / Hans Scott

La circulación de virus respiratorios alcanzó su nivel más alto del año en Chile, mientras las autoridades sanitarias advirtieron un aumento de consultas y hospitalizaciones, especialmente entre niños y adultos mayores.

Según el balance de la Campaña de Invierno del Ministerio de Salud de Chile (Ministerio de Salud de Chile), la positividad llegó a 48,4% durante la semana epidemiológica 22, con predominio de influenza A, seguida por rinovirus e influenza B.

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La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, explicó que “el patrón de circulación de virus respiratorios está cambiando” e insistió en la vacunación de los grupos de riesgo. “La vacunación debe ser hoy”, afirmó, recordando que la protección demora cerca de dos semanas en desarrollarse.

“Peak en lo que va del año”

En paralelo, las atenciones de urgencia por causas respiratorias representaron el 33,3% del total nacional, la cifra más alta de 2026 hasta ahora. “Esto constituye el peak en lo que va del año de atenciones por causa respiratoria”, señaló la coordinadora de la Campaña de Invierno, Valentina Pino.

La autoridad agregó que las hospitalizaciones respiratorias aumentaron cerca de un 5% respecto de la semana anterior, con alzas más marcadas en menores de un año y niños de 1 a 4 años. Además, advirtió que los mayores de 65 años mantienen una tendencia sostenida al alza en hospitalizaciones desde abril.

Frente a este escenario, el Minsal reiteró el llamado a vacunarse contra la influenza, especialmente entre adultos mayores y niños, los grupos que presentan las coberturas más bajas y mayor riesgo de desarrollar cuadros graves.

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