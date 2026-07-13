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“Han buscado abrir canales de diálogo”: Bachelet valora rol de Pakistán como mediador en conflicto entre Irán e Israel durante gira por la ONU

La exmandataria continúa su recorrido internacional para sumar respaldos a su postulación al máximo cargo del organismo multilateral.

Martín Neut

NEW YORK, UNITED NATIONS - APRIL 21: Former Chilean President, Michelle Bachelet Jeria speaks to the UN press after her next UN Secretary-General interactive dialogues with delegates at the UN Headquarters, New York City, U.S., on Tuesday, April 21, 2026. (Photo by Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images)

NEW YORK, UNITED NATIONS - APRIL 21: Former Chilean President, Michelle Bachelet Jeria speaks to the UN press after her next UN Secretary-General interactive dialogues with delegates at the UN Headquarters, New York City, U.S., on Tuesday, April 21, 2026. (Photo by Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images) / Anadolu

La expresidenta Michelle Bachelet destacó el rol de Pakistán en los esfuerzos diplomáticos para contener la guerra entre Irán e Israel, en medio de su gira por Medio Oriente para sumar apoyos a su candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas.

La exmandataria, que busca acercamientos con los 15 países del Consejo de Seguridad de la ONU, se reunió con autoridades de Bahréin y espera concretar encuentros con representantes de Pakistán, dependiendo de la evolución del conflicto en la zona.

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A través de sus redes sociales, Bachelet expresó su preocupación por la escalada de violencia y llamó a privilegiar la vía diplomática.

“Sigo con profunda preocupación la escalada de tensiones en Medio Oriente y sus consecuencias para la paz, la seguridad internacional y la vida de millones de personas”, afirmó.

“Valoro especialmente los esfuerzos de Pakistán”

Además, valoró las gestiones de Islamabad y otros actores regionales para promover el diálogo.

Valoro especialmente los esfuerzos de Pakistán y de otros actores regionales que han buscado abrir canales de diálogo, promover la contención y acercar posiciones entre las partes”, señaló.

El despliegue internacional de Bachelet ocurre en el marco de su campaña para liderar la ONU, candidatura que impulsa junto a los gobiernos de México y Brasil, luego de que La Moneda decidiera no entregar respaldo oficial.

La exmandataria participará el próximo 23 de julio en un nuevo debate con otros postulantes al cargo.

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