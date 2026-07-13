Revelan el estado del conductor del fatal atropello en Viña: defensa asegura que quiere colaborar con la justicia

La investigación por el atropello múltiple que dejó seis personas fallecidas y seis lesionadas en una feria de Viña del Mar continúa sumando antecedentes.

Mientras la justicia amplió hasta este miércoles la detención del cabo de la Armada Jonathan David Richards Gaete, su defensa entregó detalles sobre el estado en que se encuentra el imputado.

El abogado Gonzalo Yuseff afirmó a T13 que su representado está “profundamente conmocionado” por la tragedia y “muy consternado por los fallecidos”. Además, aseguró que existe plena disposición para colaborar con la investigación.

“Él no ha decidido guardar silencio, él quiere colaborar. Lo que pasa es que, en el orden de las diligencias que ha hecho el Ministerio Público, no le han tomado declaración", sostuvo.

El defensor también descartó que el funcionario naval tuviera problemas de salud antes del accidente. “Es una persona saludable, una persona que siempre ha cumplido en su trabajo (...) y problemas de salud no tenía", señaló.

La ampliación de la detención fue solicitada por la Fiscalía para completar diligencias consideradas esenciales, entre ellas el informe de la SIAT de Carabineros y los peritajes del Servicio Médico Legal, antes de formalizar al imputado por el accidente con resultado de muerte y lesiones graves.