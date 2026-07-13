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Deschamps le da el favoritismo a España en la previa a la semifinal del Mundial 2026 y actualiza el estado de salud de Mbappé

El entrenador francés también apeló a la especial fecha en la cual enfrentarán la penúltima ronda de la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Deschamps le da el favoritismo a España en la previa a la semifinal del Mundial 2026 y actualiza el estado de salud de Mbappé

Deschamps le da el favoritismo a España en la previa a la semifinal del Mundial 2026 y actualiza el estado de salud de Mbappé / FRANCK FIFE

En la conferencia de prensa previa a la semifinal del Mundial 2026, el DT de Francia, Didier Deschamps, apeló a la emotividad con que preparan el choque con España.

Todo considerando que jugarán el mismo día de su fiesta nacional, dnde se conmemora la Toma de la Bastilla, paso trascendental hacia su independencia.

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El 14 de julio es un día simbólico para Francia y los franceses. Vamos a hacer todo lo posible para que esta noche salga muy bien para nosotros. No nos vamos a conformar con estar en las semifinales”, recalcó el exvolante, valorando las dificultades que planteará el elenco hispano.

Saben atacar también, defienden muy bien. Puede ser un partido espectacular, con dos equipos que tienen mucha calidad”, dijo, sacándose presión pese a ser el vicecampeón mundial vigente.

“Confirmo, España es la favorita. Dejando fuera lo de Cabo Verde, ha confirmado ser el favorito. No quiero presionar a Luis de la Fuente y su equipo, él sabe que la gente espera mucho de España”, comentó Deschamps.

Además, aseguró que Aurelién Tchouameni no está completamente recuperado, pero que estará citado. ¿Y Mbappé, que salió lesionado del choque contra Marruecos.

“Kylian está bien. No se puede ir más allá del 100, sí está al 100%”, planteó, dándolo como titular mañana martes en Dallas.

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