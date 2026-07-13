Sueldo mínimo subió con efecto retroactivo: Las multas que arriesgan las empresas que aún no ajustan los sueldos

Un llamado a la revisión urgente de las liquidaciones de sueldo están haciendo los expertos en legislación laboral. El reciente reajuste del ingreso mínimo mensual no solo elevó el sueldo base a $553.553, sino que estableció una condición que muchos empleadores han pasado por alto: la ley rige con efecto retroactivo desde el 1 de mayo de 2026.

Esto significa que aquellas empresas que aún no han realizado la actualización en los pagos de sus trabajadores mantienen una deuda laboral activa que deberá ser regularizada a la brevedad.

Así lo advierte Felipe Alveal, director y socio de Risolvo Legal, quien explica que una de las principales confusiones en el mercado es creer que el incremento comenzó a aplicarse recién desde el día de la publicación de la ley en el Diario Oficial.

“Si un trabajador recibió un sueldo base inferior al nuevo mínimo durante los meses anteriores, la empresa debe pagar la diferencia correspondiente en las próximas liquidaciones. No es una opción, es una obligación legal”, señala Alveal.

El especialista detalla que otro error frecuente y complejo en el que caen los empleadores consiste en sumar asignaciones como colación o movilización para intentar “completar” el nuevo monto del ingreso mínimo.

Desde el punto de vista legal, esto constituye una infracción: al ser asignaciones de carácter no imponible, no forman parte del sueldo base y, por ende, no pueden ser utilizadas para cumplir con la remuneración mínima que exige la ley.

El costo de la “letra chica”: Fiscalizaciones y multas

Para entender el impacto real en una PYME, Alveal ejemplifica que una empresa con una dotación de cinco trabajadores que perciben el ingreso mínimo podría acumular una deuda líquida cercana a los $145.000 sumando los meses correspondientes.

Si bien el monto de la deuda puede parecer acotado para el presupuesto de una empresa, el verdadero riesgo económico aparece si un trabajador decide presentar una denuncia formal ante la Inspección del Trabajo.

“Las multas administrativas pueden superar con creces el monto originalmente adeudado. En la práctica, lo que parecía un desajuste menor o un descuido contable termina convirtiéndose en una contingencia laboral severa y completamente evitable”, afirma el abogado.

Desde Risolvo Legal aconsejan a las áreas de recursos humanos y contabilidad realizar un triple chequeo:

Revisar minuciosamente las liquidaciones de sueldo emitidas desde mayo en adelante. Verificar que el ítem de sueldo base esté actualizado exactamente a $553.553. Calcular y desglosar las diferencias pendientes de pago para abonarlas de forma transparente en la liquidación más próxima.

“Este tipo de incumplimientos normalmente no responde a una intención de vulnerar los derechos de los trabajadores, sino a la falta de información o de una revisión oportuna. El costo de corregirlo hoy voluntariamente es muchísimo menor que enfrentar una fiscalización o una denuncia posteriormente”, concluye Alveal.