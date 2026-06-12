Alerta mundial: Pakistán afirma que Irán y Estados Unidos alcanzaron texto final para un acuerdo de paz

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó que Irán y Estados Unidos alcanzaron el texto final de un eventual acuerdo de paz, en medio de las gestiones diplomáticas para contener la tensión en Medio Oriente.

Según los antecedentes conocidos, Islamabad trabaja estrechamente con ambas partes para definir los próximos pasos del pacto.

Sin embargo, desde Washington mantienen un tono más cauto: un alto funcionario estadounidense aseguró que el acuerdo está avanzado, pero todavía no se encuentra completamente cerrado.

Ormuz, programa nuclear iraní y beneficios económicos condicionados

De acuerdo con el funcionario, que habló bajo condición de anonimato, Estados Unidos considera que las negociaciones dejaron a la Casa Blanca en una posición favorable.

“El equipo negociador nos ha dejado en una posición muy favorable, pero aún no estamos del todo en la línea de meta, aunque estamos muy cerca”, señaló.

Entre los puntos contemplados en el memorando de entendimiento aparece la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio energético mundial, además del levantamiento del bloqueo estadounidense sobre puertos iraníes. También se incluye el desmantelamiento del programa nuclear iraní y la salida del uranio altamente enriquecido del país.

El mismo funcionario sostuvo que los términos cumplen los objetivos principales del presidente estadounidense, Donald Trump, y que el resultado final está en una posición “muy, muy favorable” para Washington.

Uno de los puntos centrales del eventual pacto es que Irán no recibiría beneficios inmediatos. “El acuerdo no ha otorgado nada a Irán en el momento de la firma ni durante la negociación”, afirmó la fuente estadounidense.

En esa línea, explicó que los incentivos económicos estarían ligados al cumplimiento progresivo de obligaciones. “Obtendrán beneficios económicos a medida que cumplan sus obligaciones. Si entregan el material nuclear como se ha prometido, recibirán una cosa; si desmantelan su programa o sus instalaciones nucleares, recibirán otra”, añadió.

El anuncio de Pakistán eleva las expectativas de una salida diplomática, pero el escenario sigue siendo delicado. Mientras no exista una firma formal ni confirmación plena de ambas partes, el acuerdo debe leerse como un avance significativo, aunque todavía sujeto a definiciones políticas y técnicas.