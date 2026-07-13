A diferencia de las Eurocopas o las Eliminatorias Europeas, donde han protagonizado batallas recurrentes, Francia y España solo se han enfrentado una vez en toda la historia de los Mundiales de Fútbol. Este martes, se enfrentan por las semis de la Copa del Mundo 2026.

Ese único partido fue un auténtico clásico instantáneo que marcó un cambio de guardia y el renacer de una de las mejores generaciones del fútbol galo.

La selección española, dirigida por Luis Aragonés, venía jugando un fútbol espectacular y pasó la fase de grupos con campaña perfecta (incluyendo una goleada 4-0 a Ucrania). Por su parte, Francia venía de una fase de grupos muy pálida y con un Zinedine Zidane cuestionado, quien ya había anunciado que se retiraría del fútbol profesional al finalizar el torneo.

España comenzó dominando y se puso en ventaja a los 28 minutos gracias a un penal cobrado por David Villa, tras una falta de Lilian Thuram sobre Pablo Ibáñez. Justo antes del descanso, un jovencísimo Franck Ribéry recibió un pase filtrado, eludió al arquero Iker Casillas con velocidad y definió con frialdad para poner el 1-1, devolviéndole la vida a los “Bleus”.

A los 83 minutos, tras un tiro libre ejecutado por Zidane que fue desviado, Patrick Vieira apareció por el segundo palo para cabecear y desatar la locura gala con el 2-1. En el tiempo de adición (92′), con España volcada al ataque, Zidane recibió un balón de contra, recortó hacia adentro dejando en el suelo a Carles Puyol y definió al primer palo ante Casillas para sellar el 3-1 definitivo.

Este partido fue el trampolín para que Francia (que venía con muchas dudas) recuperara la memoria y terminara alcanzando la final del torneo, eliminando a Brasil y Portugal en el camino. Caería en el último partido ante Italia.

Para España, significó una dolorosa eliminación que, sin embargo, sirvió como el último gran golpe de aprendizaje para la “Generación de Oro” española, la cual iniciaría un dominio absoluto del fútbol mundial apenas dos años después (conquistando la Euro 2008, el Mundial 2010 y la Euro 2012).