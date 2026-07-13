Corte de luz en Santiago este martes 14 de julio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM / DIEGO MARTIN

Nuevos cortes de luz afectarán a Santiago. Así lo comunicó Enel, quienes a través de su sitio web informaron una serie de interrupciones en el suministro durante este martes en diez comunas de la región Metropolitana.

Según lo comunicado por la empresa, las interrupciones se deben a una serie de trabajos programados para mejorar la calidad del servicio.

Cabe señalar que los cortes de luz son en sectores acotados de cada comuna, es decir, no en la totalidad de las mismas.

A continuación, los horarios y las zonas que se verán afectadas con interrupciones en la capital:

Renca: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

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Conchalí: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Huechuraba: desde las 10:30 horas hasta las 12:30 horas.

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Lo Barnechea: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas en el sector de Candelaria Goyenechea y desde las 11:30 horas hasta las 14:30 horas en el sector de Av. Luis Pasteur.

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La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

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Estación Central: desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

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Cerrillos: desde las 09:30 horas hasta las 15:30 horas.

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Lo Espejo: desde las 10:30 horas hasta las 14:30 horas.