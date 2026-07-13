Sernac emite alerta para autos vendidos en Chile entre 2024 y 2026 por defecto técnico: estos son los modelos afectados

Este lunes, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva alerta de seguridad para diversos modelos de autos por una posible falla en los soportes de rótulas de los brazos inferiores de la suspensión delantera.

Stellantis Chile S.A. advirtió sobre la medida para los vehículos marca Opel, modelo Grandland , y marca Peugeot, modelos 3008 y 5008 , comercializados en el país entre octubre de 2024 y julio de 2026.

Según lo comunicado por el organismo, algunos de los vehículos "pueden presentar rotura de los pernos que sujetan los soportes de las rótulas a los brazos de suspensión delanteros inferiores derecho e izquierdo".

“La pérdida de uno o más pernos en el punto de anclaje puede comprometer la correcta sujeción del conjunto de suspensión, afectando la estabilidad y el control del vehículo durante la conducción, aumentando la probabilidad de accidentes con daños materiales, físicos o inclusive fatales para los ocupantes del vehículo y/o terceros”, detallan desde el Sernac.

En tanto, el ente fiscalizador advirtió que, entre los principales riesgos que hay para los afectados, está: “Lesiones, accidentes, incluso en casos extremos muerte”.

¿Qué deben hacer los afectados?

En primer lugar, desde el organismo recomiendan verificar si su vehículo se encuentra en el listado VIN o número de chasis adjunto en el sitio web (disponible aquí).

De ser el caso, los afectados deben comunicarse directamente con la empresa para programar la reparación del vehículo, la cual tendría una duración de hasta una hora y no implica un costo para los consumidores afectados.

A continuación, los puntos de contacto: