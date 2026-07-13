;

Se avecina el Travel Sale 2026: revelan cuándo sería el próximo evento de ofertas en viajes

En la instancia diversas marcas suelen ofrecer sus descuentos exclusivos durante tres jornadas consecutivas. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Se avecina el Travel Sale 2026: revelan cuándo sería el próximo evento de ofertas en viajes

Se avecina el Travel Sale 2026: revelan cuándo sería el próximo evento de ofertas en viajes / Agencia Getty

Todo parece indicar que cada vez falta menos para que se desarrolle uno de los eventos online preferidos por los amantes de los viajes: el Travel Sale 2026.

Dicha instancia suele ser una oportunidad perfecta para comprar pasajes de vuelos nacionales e internacionales y diversos paquetes turísticos con descuentos exclusivos.

Revisa también:

ADN

Cabe señalar que las principales aerolíneas, agencias y empresas de turismo suelen formar parte del evento de ofertas online y, en esta ocasión, no será la excepción.

¿Cuándo es el evento de ofertas en viajes?

De acuerdo al sitio web de Turismo City, las fechas en que se desarrollaría el Travel Sale 2026 sería entre el próximo martes 25 y el jueves 27 de agosto.

Es decir, durante esas tres jornadas, las aerolíneas y agencias de viaje ofrecerán promociones de forma online para quienes estén interesados en viajar.

Para conocer los detalles del evento online, se puede ingresar a la página web del Travel Sale (disponible aquí). En la plataforma se indicarán las marcas y las empresas que formarán parte de la instancia.

Eso sí, hasta el momento, la Cámara de Comercio de Santiago aún no ha confirmado la fecha oficial del evento, ni tampoco quiénes formarán parte de la nueva versión del Travel Sale 2026.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad