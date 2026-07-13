Se avecina el Travel Sale 2026: revelan cuándo sería el próximo evento de ofertas en viajes / Agencia Getty

Todo parece indicar que cada vez falta menos para que se desarrolle uno de los eventos online preferidos por los amantes de los viajes: el Travel Sale 2026.

Dicha instancia suele ser una oportunidad perfecta para comprar pasajes de vuelos nacionales e internacionales y diversos paquetes turísticos con descuentos exclusivos.

Cabe señalar que las principales aerolíneas, agencias y empresas de turismo suelen formar parte del evento de ofertas online y, en esta ocasión, no será la excepción.

¿Cuándo es el evento de ofertas en viajes?

De acuerdo al sitio web de Turismo City, las fechas en que se desarrollaría el Travel Sale 2026 sería entre el próximo martes 25 y el jueves 27 de agosto.

Es decir, durante esas tres jornadas, las aerolíneas y agencias de viaje ofrecerán promociones de forma online para quienes estén interesados en viajar.

Para conocer los detalles del evento online, se puede ingresar a la página web del Travel Sale (disponible aquí). En la plataforma se indicarán las marcas y las empresas que formarán parte de la instancia.

Eso sí, hasta el momento, la Cámara de Comercio de Santiago aún no ha confirmado la fecha oficial del evento, ni tampoco quiénes formarán parte de la nueva versión del Travel Sale 2026.