;

¿Quién es Carlo Acutis y qué hizo en vida? La historia del primer millennial en convertirse en santo

El papa León XIV llevó a cabo la ceremonia de canonización del ahora santo italiano en la plaza de San Pedro.

Sebastián Escares

¿Quién es Carlo Acutis y qué hizo en vida? La historia del primer millennial en convertirse en santo

El pasado domingo, miles de personas se reunieron en el Vaticano para celebrar la canonización del primer santo de la generación Millennial.

Se trata nada más y nada menos que de Carlo Acutis, un adolescente al cual se le ha conocido como el “influencer de Dios” y que falleció a la edad de 15 años.

El papa León XIV fue el encargado de llevar a cabo la canonización en la Plaza de San Pedro, luego de que su antecesor, el papa Francisco, le atribuyera un segundo milagro al adolescente el pasado 2024.

Revisa también:

ADN

Mediante la misa, el papa León XIV declaró oficialmente santo a Acutis. El joven adolescente falleció el año 2006 y era reconocido como el “ciberapóstol”, debido a que a lo largo de su vida se dedicó a difundir la fe católica en internet.

En la misa, el papa destacó al joven como un ejemplo y que es "una invitación dirigida a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y convertirla en una obra maestra“.

¿Quién es Carlo Acutis y qué hizo en vida? La historia del primer millennial en convertirse en santo

El “santo millenial” nació en 1991 en una familia italiana acomodada. Creció en la ciudad de Milán y desde entonces mostró su gran devoción por la religión.

En 2020 Acutis fue beatificado y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo llevaron a ser canonizado.

¿Cuáles fueron sus milagros? En concreto, se le atribuyó la curación de un niño brasileño con una rara malformación en el páncreas.

Sumado a lo anterior, se le adjudica la sanación de una estudiante de Costa Rica, quien fue herida de gravedad en un accidente.

Por otro lado, su canonización corresponde al resultado de un largo proceso, el cual solamente puede ser aprobado por el papa. En ese sentido, para lograrlo, se requiere de: haber fallecido hace al menos 5 años, contar con una existencia cristiana ejemplar y haber realizado por lo menos 2 milagros.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad