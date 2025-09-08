El pasado domingo, miles de personas se reunieron en el Vaticano para celebrar la canonización del primer santo de la generación Millennial.

Se trata nada más y nada menos que de Carlo Acutis, un adolescente al cual se le ha conocido como el “influencer de Dios” y que falleció a la edad de 15 años.

El papa León XIV fue el encargado de llevar a cabo la canonización en la Plaza de San Pedro, luego de que su antecesor, el papa Francisco, le atribuyera un segundo milagro al adolescente el pasado 2024.

Mediante la misa, el papa León XIV declaró oficialmente santo a Acutis. El joven adolescente falleció el año 2006 y era reconocido como el “ciberapóstol”, debido a que a lo largo de su vida se dedicó a difundir la fe católica en internet.

En la misa, el papa destacó al joven como un ejemplo y que es "una invitación dirigida a todos nosotros, especialmente a los jóvenes, a no desperdiciar la vida, sino a orientarla hacia lo alto y convertirla en una obra maestra“.

¿Quién es Carlo Acutis y qué hizo en vida? La historia del primer millennial en convertirse en santo

El “santo millenial” nació en 1991 en una familia italiana acomodada. Creció en la ciudad de Milán y desde entonces mostró su gran devoción por la religión.

En 2020 Acutis fue beatificado y el Vaticano le atribuye dos milagros que lo llevaron a ser canonizado.

¿Cuáles fueron sus milagros? En concreto, se le atribuyó la curación de un niño brasileño con una rara malformación en el páncreas.

Sumado a lo anterior, se le adjudica la sanación de una estudiante de Costa Rica, quien fue herida de gravedad en un accidente.

Por otro lado, su canonización corresponde al resultado de un largo proceso, el cual solamente puede ser aprobado por el papa. En ese sentido, para lograrlo, se requiere de: haber fallecido hace al menos 5 años, contar con una existencia cristiana ejemplar y haber realizado por lo menos 2 milagros.