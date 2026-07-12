Sinner sigue haciendo historia: vence contundentemente a Zverev y se consagra bicampeón de Wimbledon

Jannik Sinner sigue imparable este 2026 y, mientras su físico le permita demostrar su talento en la cancha, parece que no hay quien pueda con él. Así lo demostró este domingo al consagrarse bicampeón de Wimbledon.

El italiano hizo valer su condición de favorito ante el alemán Alexander Zverev (2°) y, pese a perder el primer set en un igualado tie break, las siguientes tres mangas fueron a su favor.

Con parciales de 6-7, 7-6, 6-4 y 6-3, el número uno del mundo se quedó con el triunfo sobre el césped británico y alcanzó el quinto Grand Slam de su carrera, primero de la presente temporada.

“Ha sido una final increíble. Sascha y yo hemos dado todo lo que tenemos; estoy feliz por la final y, sobre todo, por el nivel al que hemos jugado los dos. No hay un lugar mejor para jugar al tenis. Han sido días calurosos, sin lluvia, lo cual es impresionante”, dijo el italiano de 24 años tras alzar la copa en La Catedral.

Pero, además de seguir agrandando un palmarés que podría terminar siendo histórico, Sinner también se llena los bolsillos, ya que con el triunfo en Inglaterra se quedó con un premio de 4.800.000 euros, aproximadamente.