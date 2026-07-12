Este domingo no hay acción del Mundial 2026 en Norteamérica, pero sí mucha del fútbol chileno con la disputa de la fecha final de la fase grupal de Copa Chile, así como las semifinales de vuelta de la Copa de la Liga.

Por la Copa Chile, pasado el mediodía, se terminó de definir el Grupo C del torneo, donde gracias a Juan Ignacio Duma, Cobreloa firmó su clasificación a la siguiente ronda tras vences a Deportes La Serena en el Estadio Zorros del Desierto.

Con el marcador, Cobreloa completó 8 puntos, uno más que los ‘papayeros’ que quedaron completamente elimiandos. Primero clasificó Deportes Antofagasta con 16 unidades tras vencer por la cuenta mínima a Cobresal en Mejillones.

Así las cosas, “pumas” y “loínos” esperan rivales, los cuales saldrán del Grupo A, donde Coquimbo Unido (9 pts), Deportes Iquique (8 pts) y Deportes Limache (8 pts) buscan los boletos para los 8vos de final.