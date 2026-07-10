Matías Soto vuelve a una semifinal de Challenger tras casi tres meses
La quinta mejor raqueta nacional también buscará en Bogotá su segundo título seguido en dobles.
Con un tenis chileno algo alicaído en las últimas semanas a alto nivel, Matías Soto entregó este viernes buenas noticias para nuestro país.
Todo luego que la quinta raqueta nacional, 296 del mundo, quien ha tenido una gran semana disputando el Challenger de Bogotá.
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El copiapino libró una gran batalla hoy ante el brasileño Lucas Andrade da Silva, 813 del mundo, al que venció por 6/4, 6/7 y 6/1 para meterse en semifinales, algo que no lograba en este tipo de torneos desde mediados de abril, cuando cayó ante el boliviano Juan Carlos Prado en el Challenger de Santa Cruz.
Mañana sábado, a las 11 horas de Chile, buscará el paso a la final ante el italiano Lorenzo Claverie, actualmente sin ranking, pues recién en junio volvió a competir tras ausentarse todo 2025 por lesión.
Matías Soto tendrá una movida jornada, pues disputará también, junto al boliviano Federico Zeballos, la final del cuadro de dobles en Bogotá ante el binomio del ecuatoriano Gonzalo Escobar y el argentino Facundo Mena.
En singles, el nortino saca cuentas alegres, pues su clasificación a semifinales le permitió subir ya al puesto 277 del mundo, buscando seguir sumando en pos de meterse en la qualy del US Open, el último Grand Slam del año.
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