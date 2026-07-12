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Mientras sigue esperando a Colo Colo: Jordhy Thompson recibe duro golpe desde el Orenburg

El presidente del cuadro ruso confirmó que el jugador será sancionado por no presentarse a la pretemporada.

Javier Catalán

Getty Images

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Mientras está siendo ligado para un regreso a Colo Colo en el presente mercado, Jordhy Thompson acaba de recibir una dura noticia desde el Orenburg, club al que sigue perteneciendo.

El presidente del elenco ruso, Kirill Volzhenkin, confirmó que el extremo formado en la cantera alba está teniendo problemas para volver a Europa, pero que de todas formas será sancionado por no presentarse a la pretemporada del equipo.

“Se espera que Jordi se reincorpore pronto a la plantilla del Orenburg. Tanto él como su familia han estado resolviendo problemas de documentación. Espero que esté con nosotros en breve”, señaló el directivo al medio Sport Express.

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Por supuesto, Thompson será multado. Nuestra política al respecto se mantiene inalterable, independientemente de los motivos por los que un jugador llegue tarde a la concentración de pretemporada”, confirmó Volzhenkin.

Los entrenamientos del Orenburg comenzaron el 15 de junio, por lo que Jordhy Thompson ya está retrasado en casi un mes. Mientras, sigue en Chile y, según información de ADN Deportes, su intención es quedarse en el país y jugar en Colo Colo.

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