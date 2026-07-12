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“Nunca he jugado un partido tan desigual”: Suiza carga contra el arbitraje tras su derrota ante Argentina

El plantel europeo explotó contra la expulsión de Breel Embolo por doble tarjeta amarilla.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

Argentina nuevamente está en boca de todos luego de su clasificación a las semifinales del Mundial 2026, en un encuentro ante Suiza que volvió a tener discusión por una decisión arbitral que los europeos reclamaron insistentemente.

En el minuto 72, Breel Embolo fue expulsado luego de ver la segunda tarjeta amarilla por simular una falta de Leandro Paredes, en una acción que fue revisada en el VAR por el árbitro, ya que en primera instancia el juez había amonestado al volante argentino de manera incorrecta.

Esta jugada, aunque apegada al reglamento, desató la furia de los “relojitos” que, tras quedarse con uno menos, no pudieron seguir compitiendo ante la albiceleste, algo de lo que hablaron molestos tras el partido.

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“Es una lástima salir de esta manera cuando sabes que puedes ganar. No soy de los que se quejan de los árbitros, pero nunca he jugado un partido tan desigual. Cada mínimo incidente ha sido pitado a favor de Argentina, nunca sancionadas sus simulaciones”, afirmó Manuel Akanji, defensor central del Inter de Milán.

Murat Yakin, entrenador de los suizos, también disparó contra el actuar del juez. “Fuimos castigados por una regla que, en mi opinión, es completamente inaceptable. Es muy doloroso que hayamos sido eliminados de esa manera. El árbitro tomó la decisión equivocada. Fue, en mi opinión, una falta inofensiva, si es que siquiera fue falta. Sé que protegerán a su árbitro, pero esta regla destruyó nuestro partido hoy”, señaló el DT.

Por último, Granit Xhaka, capitán de la selección europea, también tuvo quejas por esta nueva regla. “Sí, la tarjeta roja cambió todo, nuestro plan de juego, que desde el inicio era muy positivo. Entonces sí, si pierdes por una decisión del árbitro, es doloroso”, sentenció el jugador del Sunderland.

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