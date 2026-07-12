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Armada emite aviso de marejadas: revisa las regiones afectadas y cuándo llegará el fenómeno

El evento se producirá debido al paso del sistema frontal por la zona sur y alcanzará su mayor intensidad durante las horas de pleamar.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO | Imagen referencial.

Agencia UNO | Imagen referencial. / Pablo Ovalle Isasmendi

El Servicio Meteorológico de la Armada de Chile emitió un aviso de marejadas que afectará las costas de varias regiones del país debido al paso de un sistema frontal por la zona sur.

De acuerdo con el organismo, el fenómeno se extenderá desde el Golfo de Penas hasta Los Vilos, además del archipiélago Juan Fernández, entre el lunes 13 y el martes 14 de julio.

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“Se estima que su mayor desarrollo se presente durante las horas de pleamar o altas mareas, en particular entre las 09:00 y 12:00 horas como marea primaria y entre las 21:00 y 00:00 horas como pleamar secundaria”, explicó el capitán de fragata Carlos Gaete.

¿Cuándo comenzarán las marejadas?

Archipiélago de Juan Fernández

  • Inicio: La mañana del lunes 13 de julio.
  • Término: Martes 14 de julio.
  • Tramo de mayor intensidad (pleamar): Entre las 09:00 y 11:00 horas, y luego entre las 21:00 y 23:00 horas.

Desde el Golfo de Penas hasta Constitución

  • Inicio: La mañana del lunes 13 de julio.
  • Término: Martes 14 de julio.
  • Tramo de mayor intensidad (pleamar): Entre las 10:00 y 12:00 horas, y luego entre las 22:00 y 00:00 horas.

Desde Constitución hasta Los Vilos

  • Inicio: La tarde del lunes 13 de julio.
  • Término: Martes 14 de julio.
  • Tramo de mayor intensidad (pleamar): Entre las 09:00 y 11:00 horas, y luego entre las 21:00 y 23:00 horas.

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