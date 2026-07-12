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VIDEO. “En la vida no todo es dinero... Me llamaron en Navidad para pedirme que me fuera y así no pagarme dos días más”

“Hasta el 24 de diciembre amenazándome, a las 10 de la noche, cuando yo hace cinco meses había perdido a mi padre y ese día en Navidad tenía que estar con mi madre”, dijo Rodrigo Ureña sobre su conflictiva salida de Universitario de Deportes.

Javier Catalán

@rodrigo.ure18

@rodrigo.ure18

Uno de los movimientos más sorpresivos de un futbolista chileno en el mercado veraniego lo protagonizó Rodrigo Ureña, que luego de ser tricampeón con Universitario de Deportes, terminó yéndose del club para firmar en Millonarios de Colombia.

Este sábado, el volante ex Universidad de Chile volvió a encontrarse con su exequipo para disputar un amistoso, pero tras terminar el encuentro, no dudó en disparar contra la dirigencia peruana por su conflictiva salida.

En la vida y en el fútbol no todo es dinero. Uno en su trabajo siempre esperan que lo traten bien o por lo menos con un poco de respeto, que es lo que uno prioriza cuando tiene un jefe o un trabajo”, comenzó diciendo el volante de 33 años.

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“Más allá de lo que digan de lo económico, que más, que menos, simplemente son números, va y viene en el caso. No todo fue un problema económico, sino que lo tomé por el otro lugar. No podía aguantar ese tipo de amenazas y formas de tratarme, siendo que yo, a pesar de mi carácter, siempre defendí los colores con honor”, agregó.

Sobre el momento más duro que atravesó en esas semanas, señaló: “Hasta el 24 de diciembre amenazándome, a las 10 de la noche, cuando yo hace cinco meses había perdido a mi padre y ese día en Navidad tenía que estar con mi madre. A esa hora estaba teniendo que contestar un teléfono, pidiéndome que por favor me fuera para no pagarme dos días más. Hay cosas que a uno como ser humano le duelen”, cerró Ureña.

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