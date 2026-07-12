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VIDEO. Bellingham responde con todo a las críticas de Tuchel y estalla la polémica en Inglaterra en pleno Mundial

“Él no sabe lo que es jugar en estas condiciones”, afirmó el volante, quien no dudó en defender a sus compañeros de los cuestionamientos de su propio entrenador.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Eddie Keogh - The FA

Inglaterra se metió entre las cuatro mejores selecciones del Mundial 2026 luego de dejar en el camino a Noruega, en un encuentro que tuvo que decidirse en el alargue, donde Jude Bellingham fue el héroe de la jornada.

El mediocampista del Real Madrid anotó los dos goles del elenco británico y completó un partido sensacional. Sin embargo, la gran polémica de la que todos hablan en suelo inglés llegaría en las entrevistas post partido.

Thomas Tuchel, DT de los “Tres Leones”, se mostró bastante molesto con el juego que realizaron sus dirigidos, y no lo ocultó. “Nos complicamos la vida por la forma en que jugamos: con imprecisiones, muchos errores técnicos, sin la velocidad ni la continuidad necesarias. Hoy tuvimos suerte“, sostuvo el estratega alemán.

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Bellingham, al ser consultado por estas duras críticas de su entrenador, no dudó en responder, desatando la polémica. “Sí, bueno, da igual. quizá él no sabe lo que es jugar en ese tipo de condiciones contra Erling Haaland, Odegaard, Nusa y Sorloth.No es un equipo fácil de vencer. Sabes, creo que hemos intentado crear un ambiente positivo y deberíamos seguir así de cara a las semifinales”, manifestó el goleador inglés.

“No se pueden ganar todos los partidos paseando la pelota y haciendo 1000 pases. A veces tienes que ganar sucio y lo volvimos a hacer esta noche”, sentenció el volante.

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