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Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía la documentación vencida y no contaba con SOAP

El persecutor señaló que, preliminarmente, el caso podría configurarse como un cuasidelito por conducción imprudente.

Verónica Villalobos

Fiscal confirma que conductor de fatal atropello en Viña del Mar tenía la documentación vencida y no contaba con SOAP

Santiago

El fiscal Walter Wenzel, a cargo de la investigación por el atropello que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas en la feria Caupolicán de Viña del Mar, confirmó que el conductor circulaba con la documentación del vehículo vencida y sin el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

El persecutor también ratificó que los exámenes preliminares descartaron la presencia de alcohol y drogas en el conductor, un funcionario de la Armada que se encontraba fuera de servicio al momento del accidente.

Respecto de la dinámica del hecho, Wenzel explicó que las cámaras de seguridad muestran al vehículo circulando a una velocidad imprudente antes de perder el control, subir a la vereda y atropellar a las personas que se encontraban en el lugar.

“Eventualmente habría una conducción imprudente por parte de este sujeto”, señaló el fiscal, quien añadió que, por ahora, los hechos podrían constituir un cuasidelito con resultado de seis personas fallecidas y siete lesionadas.

Asimismo, indicó que, debido a las diligencias que continúan desarrollándose, no se descarta solicitar la ampliación de la detención del imputado mientras avanza la investigación.

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