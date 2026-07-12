Subsecretario Pavez: exámenes descartan alcohol y drogas en conductor de atropello en Viña del Mar

Santiago

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, informó que los exámenes practicados al conductor involucrado en el atropello ocurrido este domingo en una feria de Viña del Mar descartaron la presencia de alcohol y drogas.

“De acuerdo a los informes técnicos y los protocolos que corresponden aplicar en este tipo de graves hechos, tanto el narcotest como la alcoholemia dieron como resultado que no hay presencia ni de alcohol ni de droga” , señaló la autoridad.

Pavez también expresó las condolencias del Gobierno por la tragedia ocurrida en la feria Caupolicán de Gómez Carreño, que dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas.

La autoridad confirmó además que el conductor pertenece a la Armada y que la institución comprometió su colaboración con las diligencias que encabezan las policías y el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias del hecho.

Revisa también Atropello en feria de Viña del Mar deja seis fallecidos y siete heridos

Respecto de los lesionados, indicó que todos se encuentran fuera de riesgo vital. Cinco permanecen internados en el Hospital Gustavo Fricke, mientras que otras dos personas ya fueron dadas de alta.

Finalmente, el subsecretario aseguró que el Ejecutivo prestará toda la colaboración necesaria para esclarecer las responsabilidades del atropello, tal como lo manifestó previamente el presidente José Antonio Kast.