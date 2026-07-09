Ciclón extratropical llega a Chile con lluvias, viento y tormentas eléctricas desde hoy jueves

Un ciclón extratropical llegará a Chile durante la tarde de este jueves 9 de julio y marcará el tiempo del fin de semana en la zona centro-sur, con lluvias, viento y probabilidad de tormentas eléctricas en varias regiones.

De acuerdo con Meteored, durante la madrugada del viernes 10 de julio se esperan precipitaciones desde la Región de Ñuble hasta Los Ríos, con pulsos significativos en sectores de valle, precordillera y cordillera.

El fenómeno también estará acompañado por rachas de viento en comunas cordilleranas de Ñuble y Biobío, con velocidades que podrían fluctuar entre los 50 y 70 km/h.

Lluvias fuertes, viento y tormentas eléctricas

Durante la mañana del viernes, las lluvias serían más intensas en gran parte del centro-sur, mientras que el ECMWF anticipa la posibilidad de tormentas eléctricas en Ñuble, Biobío y La Araucanía.

Entre el mediodía y la tarde del viernes, las precipitaciones más relevantes tenderían a concentrarse en zonas precordilleranas y cordilleranas, mientras que en comunas del valle el fenómeno sería más débil. Hacia el cierre de la jornada, solo se mantendrían chubascos en La Araucanía y Los Ríos.

El desplazamiento del ciclón sería lento, por lo que el sábado 11 de julio aún se proyectan lluvias durante la madrugada en La Araucanía y Los Ríos. Luego, los chubascos podrían extenderse hacia Biobío y la precordillera de Ñuble, aunque durante la tarde tenderían a declinar en estas últimas regiones.

Los montos acumulados entre viernes y sábado podrían llegar a entre 50 y 70 milímetros en San Fabián de Alico, Antuco y Ralco. En tanto, para Coihueco, Chillán, Santa Bárbara, Curacautín, Pucón, Coñaripe y Neltume se estiman entre 30 y 50 mm de agua caída.

Tras el paso de las lluvias, el domingo 12 de julio amanecería frío en sectores cordilleranos, con mínimas cercanas a -2 °C en Lonquimay y Malalcahuello. Sin embargo, durante la tarde se espera un ambiente más templado en la precordillera de Ñuble y Biobío, con máximas de hasta 21 °C en San Fabián de Alico y 20 °C en Antuco.